Командира самолета «Уральских авиалиний» оштрафовали после инцидента с лопнувшими шасси

Свердловская транспортная прокуратура завершила проверку законодательства о безопасности полетов по факту повреждения самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», у которого лопнули шасси при выполнении рейса Душанбе-Иркутск. Разрушение колес произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Командира воздушного судна оштрафовали по ч.3 ст.11.3 КоАП РФ (повреждение оборудования аэродрома) на 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Причиной разрушения самих колес оказалось наличие гидравлического давления в системе стояночного тормоза. Ранее сообщалось, что инцидент произошел из-за случайно включенного ручника: командир воздушного судна случайно включил стояночный тормоз ремнем сумки, когда самолет был на высоте 12 тыс. метров. Сообщение на дисплее о включенном ручнике экипаж погасил несколькими переключениями рукоятки тормоза. Однако пилоты не проконтролировали остаточное давление в системе стояночного торможения. После инцидента командир самолета якобы уволился из «Уральских авиалиний».

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. С летным составом провели занятия по повторному изучению положений руководства по производству полетов. В целях устранения нарушений требований федеральных авиационных правил руководителю авиакомпании внесено представление.

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Диана Сунагатуллина