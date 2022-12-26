Чиновника из Аксайского района осудили на 3,5 года тюрьмы за махинации с землей

В Ростовской области бывший председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Аксайского района Сергей Дзюба приговорен к 3,5 годам заключения за незаконную приватизацию земли, сообщает региональное УФСБ.

По информации правоохранительных органов, в 2015 году Сергей Дзюба незаконно приватизировал 16 участков земли сельхозназначения без торгов и по заниженной цене, причинив бюджету района ущерб в размере 271,1 млн руб. Федеральная служба безопасности выявила и изобличила деятельность чиновника. Дзюбе было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к отбыванию срока в колонии общего режима. Также был наложен арест на имущество Дзюбы. Приговоренный обжалует решение суда.

Ранее сообщалось, что в том же 2015 году Дзюба незаконно приватизировал земельный участок, зарезервированный под строительство объектов инфраструктуры предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ущерб от деятельности чиновника тогда оценили в 65 млн руб.

Анастасия Назарова