Кассация отказала Шамилю Газизову в восстановлении в «Спартаке»

Шестой кассационный суд Самары отказал в удовлетворении иска гендиректора ФК «Уфа» Шамиля Газизова к АО «Футбольный клуб "Спартак-Москва"» о восстановлении на работе. Господин Газизов руководил «Спартаком» с июля по декабрь 2020 года.

Шамиль Газизов просил признать незаконным расторжение трудового договора и взыскать с работодателя заработок за время вынужденного прогула в размере 98,6 млн руб. и компенсацию морального вреда в 10 тыс. руб. В марте Октябрьский райсуд Уфы, а в июле – Верховный суд Башкирии отказали топ-менеджеру.

Свои требования Шамиль Газизов мотивировал тем, что он был принят на работу в июле 2020 года на пять лет. В декабре 2020 года истец и ответчик заключили допсоглашение к трудовому договору, в соответствии с которым если договор расторгается по соглашению сторон, Шамилю Газизову полагается выплата.

Суды установили, что устав организации не предусматривает выплаты при расторжении контракта, а истец пропустил срок исковой давности.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре Верховный суд республики отменил решение Октябрьского райсуда Уфы по иску Шамиля Газизова к бывшему клубу и его экс-владельцу Леониду Федуну. Господин Газизов просил суд обязать ответчиков солидарно выплатить ему €1 млн за участие «Спартака» в еврокубках по итогам сезона-2020/21. В июне Октябрьский райсуд Уфы удовлетворил иск частично: обязал господина Федуна выплатить Шамилю Газизову 89,6 млн руб.

Венера Хисамова

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