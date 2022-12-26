Руководитель заказника «Кирзинский» подозревается в получении взятки за незаконную охоту на косуль

В отношении руководителя заказника «Кирзинский» (входит в состав «Саяно-Шушенского» заповедника) возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ, максимальное наказание - до восьми лет лишения свободы), сообщает прокуратура Новосибирской области.

Он подозревается в том. что за 60 тыс. руб., полученных в ноябре от директора общественной организации, организовал незаконную охоту на которой были добыты три особи косули сибирской. Денежные средства были перечислены на счет благотворительного фонда, единственным учредителем которого являлся подозреваемый, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По данным прокуратуры Новосибирской области, это второе уголовное дело в отношении подозреваемого. В середине декабря стало известно о том, что он стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте(ч. 1 ст. 258 УК РФ). Правоохранительными органами сообщалось, что 11 декабря на территории заказника в 3 км от охотничьего домика обнаружено место забоя косули и лося.

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Анна Егорова