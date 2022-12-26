МИД Ирана предупредил Украину о последствиях и ответственности за угрожающую риторику

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Иран не принимает участия в конфликте России и Украины. По его словам, ответственность за угрожающую риторику от любого органа в отношении Ирана в связи с военным конфликтом будет возложена на Украину.

«Обвинения одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства. Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте на Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стране… Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины»,— сказал Насер Канаани (цитата по «РИА Новости»).

Страны Запада обвиняют Иран в поставках беспилотников России для использования в военном конфликте на Украине. Иран и Россия отрицают это. Правительство Ирана признавало поставки дронов, однако, по их словам, вооружение было передано до начала военных действий.

24 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Иран собирается нарастить поставки дронов в Россию. Он призвал уничтожить иранские заводы по производству дронов и арестовать поставщиков беспилотников.

О событиях 306-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко