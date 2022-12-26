В 2022 году в Татарстане возбудили десять дел по финансовым пирамидам

В этом году на территории Татарстана возбудили десять уголовных дел по финансовым пирамидам. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Рафаэль Усманов.

По его словам, правоохранителям удалось в 2022 году задержать 23 подозреваемых по делам о финансовых пирамидах.

«Если смотреть статистику прошлых лет, основной пик деятельности и краха финансовых пирамид пришелся на 2012-2015 годы, за эти три года было возбуждено 42 уголовных дела», — отметил господин Усманов.

"Ъ-Казань"