Зарубежные СМИ: Как вспышка COVID-19 в Китае отразится на производствах?

Китайские власти прекратили публиковать ежедневные данные о заболеваемости коронавирусом. Об этом Национальная комиссия здравоохранения заявила 25 декабря. Решение вызвано сомнениями в достоверности отчетов после отказа Пекина от политики нулевой терпимости к COVID-19. Эксперты предполагают, что Китай достигнет нового пика заболеваемости к середине января. Как пишет Bloomberg, новая волна затронет города с крупными производствами, в частности, так называемый iPhone-сити. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang/File Photo/File Photo, Reuters Фото: Tingshu Wang/File Photo/File Photo, Reuters

Показательными стали отчеты из двух городов — Дунгуань и Циндао — пишет Bloomberg. Они опубликовали свои оценки заболеваемости COVID-19: сообщалось, что ежедневно там заражается около 300 и 500 тыс. человек, соответственно. При этом во всей КНР, судя по официальным данным, за те же дни зарегистрированы чуть больше 4 тыс. новых случаев заболевания.

Такое расхождение в цифрах говорит не только о неточности государственных отчетов, но и на то, что после быстрого ослабления ограничений страна столкнулась со стремительным распространением инфекции.

В тоже время жители крупных городов, уставшие от бесконечной череды локдаунов, поспешили вернуться к обычной жизни. Reuters рассказывает о переполненных вагонах метро, об очередях на аттракционы в шанхайском «Диснейленде» и толпах посетителей на рожественских ярмарках. Китай стал последней крупной страной мира, которая перешла к оценке COVID-19 как эндемичной инфекции. Строгие ограничения, которые почти три года сохраняли власти, замедлили рост экономики в $17 трлн. Были обрушены глобальные цепочки поставок и торговли. Как прогнозируют экономисты, в ближайшие недели вторая по величине экономика мира пострадает еще больше. Волна коронавируса захлестнет производственные районы и остановит крупные производства. Так, например, Tesla уже закрыла большую часть цехов в последнюю неделю декабря.

Financial Times предупреждает, что бизнесу Apple грозит затяжной многомесячный сбой. Из-за антикоронавирусных протестов главному сборщику iPhone — фабрике Foxconn в Чжэнчжоу пришлось перенести часть своего производства на другие заводы по всему Китаю. Из-за этого сроки поставок компонентов растянулись на три недели.

The Guardian отмечает, что система здравоохранения страны столкнулась с огромными нагрузками. Персонал работает без выходных, в больницы вызывают врачей-пенсионеров. Ситуация, очевидно, усугубится в конце января, когда миллионы китайцев поедут в разные регионы страны, чтобы отпраздновать китайский новый год с семьей, предупреждает издание. Однако, насколько все серьезно, понять будет сложно из-за тех же расхождений данных. Так, например, за последние две недели официально сообщалось меньше, чем о десятке смертей, связанных с коронавирусом, но это противоречило информации от крематориев, которые отметили, что работают на износ. Именно это отражает истинное число погибших. Но официально власти изменили подход к подсчету жертв COVID-19. С прошлой недели стали учитываться только летальные случаи, вызванные пневмонией или дыхательной недостаточностью.

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