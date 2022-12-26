На Урале пресекли деятельность террористической организации ИГ

Следователи совместно с ФСБ пресекли деятельность 19 участников террористического сообщества, которые переправляли боевиков в Сирию и на Украину. Они скрывались на территории ХМАО-Югры, а также в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Тюменской области. Организатор и десять участников сообщества задержаны и заключены под стражу, еще восемь — объявлены в международный розыск, сообщила пресс-служба СКР.

По данным ФСБ, члены группировки «создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламского государства»)». Как добавили в СКР, по заданию этой организации участники переправляли жителей России на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для участия в боевых действиях против СВ РФ, вели деятельность по финансированию терроризма, совершали действия по оправданию террористической деятельности.

Их действия квалифицированы по четырем статьям УК РФ: 205.5, 205.4, 205.1 и 205.2 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; организация террористического сообщества; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма).

В ходе обысков у подозреваемых изъяли в том числе персональные компьютеры, в которых якобы нашли фото- и видеоматериалы «об участии членов террористического сообщества в боевых действиях в Сирии в рядах ИГ, а также в националистических подразделениях ВСУ на Украине».

Напомним, в августе Центральный окружной военный суд во время выездной сессии в Тюмени назначил до 18 лет лишения свободы членам запрещенной в России террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», которые распространяли среди жителей Тюменской области свою идеологию с целью свержения действующей власти.

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Диана Сунагатуллина