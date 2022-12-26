FT: Суровикину удалось стабилизировать фронт и снизить шансы на успех украинского наступления

Finanacial Times (FT) подвела предварительные итоги украинского конфликта, отметив «пять уроков», которые можно из него вынести. Одним из таких уроков газета выделила успешные действия командующего группировкой российских войск в зоне военной операции на Украине генерала Сергея Суровикина. Газета ссылается на мнения нескольких экспертов, отметивших удачные действия российского генерала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Суровикин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Суровикин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, военный эксперт по РФ из аналитического центра Rand Corporation Дара Массикот считает, что господин Суровикин, «вероятно, самый компетентный командир, назначенный Россией». FT пишет, что генерал сумел укрепить линию фронта за счет мобилизованных, а также организовал успешный отход войск из Херсона. Более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, пролегающий вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом, отмечает газета.

«У украинских военных… безусловно есть свои проблемы. Их потери были высокими, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов»,— заявил FT неназванный западный советник по вопросам обороны.

Сам украинский конфликт и его оценку со стороны Кремля, FT сравнивает с вводом советских войск в Афганистан. Как пишет газета, Москва рассчитывала на быстрый захват Киева и всей страны, просчитавшись как и 40 лет назад. Также издание отмечает, что боевые действия показали превосходство качества над количеством, которое видно по успешному применению как западных вооружений так и средств разведки. Еще одной особенностью конфликта издание отмечает широкую поддержку военного решения конфликта со стороны украинского общества и его готовности продолжать боевые действия до выхода на границы 1991 года.

Сергей Суровикин был назначен командующим войсками спецоперации на Украине 8 октября. До этого он занимал должность руководителя Южной группировкой войск. Politico в конце октября писала, что российские войска стали более слаженными под его командованием.

О том, что происходит после начала военной операции России на Украине, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер