«Реальность отказалась соответствовать нашим представлениям»

Уровень тревожности россиян вырос за год более чем в два раза. Такие данные приводит агентство КРОС, с докладом ознакомился “Ъ”. Если в 2021-м основные страхи граждан были связаны с эпидемией коронавируса, то в 2022 году — исключительно с военной операцией на Украине и экономическими потрясениями. При этом новостями стали интересоваться на 14% больше россиян, чем год назад. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как накануне праздников защититься от негатива на фоне насыщенной информационной повестки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как поется в произведении одного нынче нежелательного, но популярного исполнителя: «Это был тяжелый год, был он тяжелее, чем тот». Начало финальной рабочей недели уходящего 2022 года — самое время напевать любимые новогодние мотивы, и для немалого числа россиян песня Семена Слепакова ложится на праздничное настроение куда точнее классических «пяти минут» или угарного хита про «скоро все случится».

Потому что уже случилось… Таких 365 дней в истории постсоветской России не было. На протяжении 20 лет почти в каждом своем предновогоднем обращении президент говорил нам о том, что заканчивается непростой год. Возможно, бывали годы и мрачнее, и тяжелее, но столь полного крушения иллюзий не припомнят даже старожилы.

Разочарованы оказались все: и те, кому казалось, что Киев возьмем за три дня, а западный мир лишь пальцем погрозит, и те, кто предрекал немедленное обрушение национальной экономки и развал страны. Реальность решительно отказалась соответствовать нашим представлениям о ней. Все эти месяцы мы болезненно проходим стадии осознания случившегося, прощаясь с уехавшими друзьями, замолкая в разговорах с близкими, замыкаясь в себе, погружаясь в работу и растерянно оглядываясь вокруг в поисках новой опоры.

Никогда еще люди в таких объемах не читали, не слушали и не смотрели новости. Мы буквально утонули в этом бесконечном потоке. Но и новости не спасают от дезориентации, превратившись в сплошной информационный шум. Одни и те же сообщения и цитаты, которые легко датировать произвольным днем. Вот сегодня прозвучало заявление, но нечто похожее, да в общем то же самое, произносилось вчера, на прошлой неделе или месяц назад.

А еще обесценились прогнозы. Удивительная вещь: практически все аналитики ошиблись по поводу главного события, но теперь мы готовы допускать любые, самые невероятные сценарии.

И как безобидно выглядят страшилки недавнего прошлого про вечные карантины и пандемии на фоне актуальных нынче рассуждений о перспективах применения ядерного оружия.

Надеюсь, что хотя бы до 31 декабря в предпраздничной кутерьме все эти ужастики отойдут на второй план. Кстати, ровно век назад большевики, не любившие Новый год, аккурат в эти дни создали СССР. Потом разгребали 70 лет. Поэтому давайте уже праздновать.

Все-таки последняя рабочая пятидневка — почти такое же волшебное время, как главная ночь. Снежинки на окнах, тосты с коллегами, ожидание чуда и надежда, что в следующем 2023-м все будет как-нибудь иначе и желательно лучше. По большому счету, эти дни и есть наша главная константа, а значит — скрепа.

И пусть совсем скоро, точно как у господина Слепакова: «Приходит новый год. Он нам счастье принесет. И я верю, через год скажет дружно весь народ…». А дальше цитировать не буду. Вы и так все знаете.

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