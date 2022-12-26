«Реальность отказалась соответствовать нашим представлениям»

Уровень тревожности россиян вырос за год более чем в два раза. Такие данные приводит агентство КРОС, с докладом ознакомился “Ъ”. Если в 2021-м основные страхи граждан были связаны с эпидемией коронавируса, то в 2022 году — исключительно с военной операцией на Украине и экономическими потрясениями. При этом новостями стали интересоваться на 14% больше россиян, чем год назад. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как накануне праздников защититься от негатива на фоне насыщенной информационной повестки.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Как поется в произведении одного нынче нежелательного, но популярного исполнителя: «Это был тяжелый год, был он тяжелее, чем тот». Начало финальной рабочей недели уходящего 2022 года — самое время напевать любимые новогодние мотивы, и для немалого числа россиян песня Семена Слепакова ложится на праздничное настроение куда точнее классических «пяти минут» или угарного хита про «скоро все случится».
Потому что уже случилось… Таких 365 дней в истории постсоветской России не было. На протяжении 20 лет почти в каждом своем предновогоднем обращении президент говорил нам о том, что заканчивается непростой год. Возможно, бывали годы и мрачнее, и тяжелее, но столь полного крушения иллюзий не припомнят даже старожилы.
Разочарованы оказались все: и те, кому казалось, что Киев возьмем за три дня, а западный мир лишь пальцем погрозит, и те, кто предрекал немедленное обрушение национальной экономки и развал страны. Реальность решительно отказалась соответствовать нашим представлениям о ней. Все эти месяцы мы болезненно проходим стадии осознания случившегося, прощаясь с уехавшими друзьями, замолкая в разговорах с близкими, замыкаясь в себе, погружаясь в работу и растерянно оглядываясь вокруг в поисках новой опоры.
Никогда еще люди в таких объемах не читали, не слушали и не смотрели новости. Мы буквально утонули в этом бесконечном потоке. Но и новости не спасают от дезориентации, превратившись в сплошной информационный шум. Одни и те же сообщения и цитаты, которые легко датировать произвольным днем. Вот сегодня прозвучало заявление, но нечто похожее, да в общем то же самое, произносилось вчера, на прошлой неделе или месяц назад.
А еще обесценились прогнозы. Удивительная вещь: практически все аналитики ошиблись по поводу главного события, но теперь мы готовы допускать любые, самые невероятные сценарии.
И как безобидно выглядят страшилки недавнего прошлого про вечные карантины и пандемии на фоне актуальных нынче рассуждений о перспективах применения ядерного оружия.
Надеюсь, что хотя бы до 31 декабря в предпраздничной кутерьме все эти ужастики отойдут на второй план. Кстати, ровно век назад большевики, не любившие Новый год, аккурат в эти дни создали СССР. Потом разгребали 70 лет. Поэтому давайте уже праздновать.
Все-таки последняя рабочая пятидневка — почти такое же волшебное время, как главная ночь. Снежинки на окнах, тосты с коллегами, ожидание чуда и надежда, что в следующем 2023-м все будет как-нибудь иначе и желательно лучше. По большому счету, эти дни и есть наша главная константа, а значит — скрепа.
И пусть совсем скоро, точно как у господина Слепакова: «Приходит новый год. Он нам счастье принесет. И я верю, через год скажет дружно весь народ…». А дальше цитировать не буду. Вы и так все знаете.
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