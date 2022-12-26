Мобилизованный нижегородец погиб на Украине

В Лысковском районе Нижегородской области 25 декабря простились с военнослужащим Никитой Терешкиным. Он был призван на службу по мобилизации 23 сентября и погиб в ходе военной спецоперации на Украине, сообщили в администрации Лысковского округа.

После отпевания в церкви прошел траурный митинг у сельского дома культуры.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. По данным Минобороны РФ, за семь месяцев потери России составили 5,9 тыс. военных. К середине ноября на спецоперации погибли 128 нижегородцев, сообщали в минсоцполитики.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина