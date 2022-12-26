Саратовский губернатор сообщил о проверке информации о возможных происшествиях на военных объектах в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об отсутствии угрозы жителям Энгельса и объектам гражданской инфраструктуры в связи с появившейся в социальных сетях информацией о возможных взрывах на территории военного аэродрома.

Господин Бусаргин пояснил, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было». «Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — пояснил губернатор.

Он также предупредил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

В начале декабря Минобороны РФ сообщало об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродромам «Энгельс» в Саратовской области и «Дягилево» в Рязанской области. В ведомстве отмечали, что «были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». В результате атаки трое военнослужащих технического состава погибли, четверо ранены.

Сергей Петунин