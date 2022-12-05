После ударов беспилотников по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях погибли три человека

Минобороны РФ подтвердило факт ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области, а также аэродрому «Дягилево» в Рязанской области.

«В целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам “Дягилево” в Рязанской области и “Энгельс” Саратовской области», — сообщили в Минобороны.

Силами ПВО ВКС России украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения обломков летательных аппаратов была «незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов».

Трое военнослужащих технического состава погибли, четверо ранены. Последние доставлены в медицинские учреждения.

Сергей Петунин