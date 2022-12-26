Найдены все пропавшие после схода лавины на курорте в Австрии

Спасатели нашли все десятерых человек, пропавших после схода лавины на склоне горнолыжного курорта Лех—Цюрс в Австрии, сообщает местное агентство APA. По данным полиции, четыре человека были ранены, травмы одного из них оцениваются как тяжелые. Остальные шестеро не пострадали.

Граждан России среди пострадавших при сходе снежной лавины нет, сообщило посольство РФ в Вене на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «По данным службы спасения федеральной земли Форарльберг россиян среди пострадавших от схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс нет»,— уточнило диппредставительство.

ЧП произошло вчера, 25 декабря. Одного из попавших под лавину удалось спасти в тот же день. В поисках остальных было задействовано около 100 человек. На это время горнолыжная зона была закрыта.

Лаура Кеффер