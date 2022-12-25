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Коммерсантъ FM
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На горнолыжном курорте в Австрии ищут 10 человек после схода лавины

На склоне горнолыжного курорта Лех—Цюрс в западной Австрии ищут, предположительно, 10 человек, попавших под лавину. Одного человека удалось спасти, сообщают Reuters и AFP.

Спасатели с собаками и при поддержке вертолетов прочесывают горный склон, в поисках задействовано около 100 человек. Спасатели запросили освещение, чтобы продолжать поиски в темноте.

Лавина сошла около 15:00 (14:00 по Гринвичу) на высоте 2,7 тыс. м, сообщила полиция. В муниципалитете Лех заявили, что делается все возможное для спасения людей. «Одного человека удалось спасти, продолжаются поиски остальных»,— сообщил представитель полиции. Пока нет информации о том, кто, предположительно, попал под лавину.

Официальные лица предупреждали о высокой лавиноопасности в этом районе в эти выходные.

Лех—Цюрс позиционирует себя как «один из лучших горнолыжных курортов в мире». На сайте курорта сообщается, что горнолыжная зона была закрыта с 17:00 (16:00 по Гринвичу), а 26 декабря в 8:00 (7:00 по Гринвичу) будет обновлена информация о катании на лыжах. Связаться оперативно с представителем курорта для получения комментариев не удалось.

В последние годы в результате схода лавин в Австрии в среднем ежегодно погибают около 20 человек, сообщает AFP.

Мария Федотова

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