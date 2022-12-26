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Коммерсантъ FM
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Новак рассказал о переговорах по увеличению поставок газа в Казахстан и Узбекистан

Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа, пока в стране наблюдается дефицит, рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, ведутся переговоры о росте поставок в Казахстан и Узбекистан. Чиновник не исключает, что трубопроводный газ может быть направлен в Афганистан и Пакистан.

«Мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление»,— сказал господин Новак ТАСС. По его словам, когда Азербайджан увеличит свою добычу газа, с Баку могут пройти переговоры по свопам.

«Если говорить о более глубокой перспективе, то это экспорт газа в Афганистан, Пакистан: либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана. То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей»,— сказал господин Новак.

Москва с 15 ноября начала поставки природного газа в Азербайджан по новому контракту. Срок поставок — по март 2023 года, их объем не превысит 1 млрд кубометров, условия сделки не раскрываются. Между Москвой и Баку с 2021 года по 2023 год уже действует контракт о сезонном обмене природным газом: Баку будет поставлять газ в РФ летом, а зимой аналогичные объемы газа будут поступать из РФ в Азербайджан.

Подробнее о росте поставок в Азербайджан — в материале «Ъ» «У Азербайджана развился газообмен».

Леонид Уварчев

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