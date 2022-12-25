Средняя зарплата свердловчан превысила 55 тыс. рублей

В Свердловской области среднемесячная заработная плата в октябре составила 55,6 тыс. руб., что на 16% выше показателей сентября 2021 года, следует из данных Свердловскстата. Наибольшая зарплата выявлена у специалистов в области научных исследований и разработки, которые стали получать зарплату на 22,5% больше, чем год назад — 91,6 тыс. руб.

Работники с сфере финансов и страхования в среднем стали зарабатывать 90,9 тыс. руб. (рост в 20%). Зарплата сотрудников IT-компаний за год выросла на 17,6% до 86,9 тыс. руб. Самая низкая среднемесячная заработная плата в 29,3 тыс. руб. зафиксирована у работников гостиниц и общепита.

Напомним, по итогам 2022 года о снижении доходов заявили 23% опрошенных свердловчан. Так, зарплаты чаще всего понижали занятым в автомобильном бизнесе, консультантам и работникам сферы продаж, сотрудникам гостиниц и ресторанов, а также медикам, фармацевтам, маркетологам и PR-специалистам.

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Диана Сунагатуллина