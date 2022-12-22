Каждому четвертому опрошенному жителю Свердловской области за год понизили зарплату

О снижении доходов по итогам 2022 года заявили 23% опрошенных жителей Свердловской области. Согласно данным опроса hh.ru, зарплаты чаще всего понижали занятым в автомобильном бизнесе, консультантам и работникам сферы продаж, сотрудникам гостиниц и ресторанов, а также медикам, фармацевтам, маркетологам и PR-специалистам.

Выросли доходы только у 22% свердловчан (второе место среди регионов РФ). О росте зарплат заявляют работники добывающих предприятий, специалисты по закупкам, IT-специалисты и банковские служащие.

У 42% опрошенных жителей региона зарплата в этом году осталась прежней. Еще 8% рассказали, что их сократили, остальные затруднились дать однозначную оценку.

Напомним, по данным Свердловскстата на конец сентября, средняя зарплата в Свердловской области составляла 54,5 тыс. руб. Лидерами по данному показателю тогда стали сотрудники IT-компаний, чья зарплата за год выросла на 20,6% до 89,5 тыс. руб. Самая низкая среднемесячная заработная плата в 28,7 тыс. руб. была зафиксирована у работников гостиниц и общепита.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте