Четыре крупные международные НПО приостановили работу в Афганистане

Четыре крупные международные неправительственные организации (НПО) приостановили свою деятельность в Афганистане после решения властей запретить женщинам работать в НПО. Соответствующее решение приняли НПО «Спасти детей» («Save the Children»), Норвежский совет по делам беженцев, «ЗАБОТА» («CARE») и Международный комитет помощи.

Они заявили, что они не смогут эффективно оказывать помощь детям, женщинам и мужчинам без женщин на рабочих местах в НПО. Запрет был введен талибами (представители террористической организации «Талибан», запрещена в РФ; захватили власть в Афганистане в августе 2021 года) днем ранее.

Три НПО, объявившие о приостановке работы, предоставляют услуги в области здравоохранения, образования, защиты детей и обеспечения продуктами, а также поддержку в условиях резко ухудшающейся гуманитарной ситуации.

«Мы соблюдаем все культурные нормы и просто не можем работать без наших преданных своему делу сотрудников-женщин, которые необходимы нам для доступа к женщинам, отчаянно нуждающимся в помощи»,— заявил агентству Associated Press глава Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане Нил Тернер. Он сказал, что в его организации работают 468 женщин по всей стране.

Отстранение женщин от работы в НПО произошло после «серьезных жалоб» на их дресс-код, сообщало Министерство экономики Афганистана. Ранее талибы потребовали от университетов Афганистана приостановить занятия для девушек до дальнейшего распоряжения. По утверждению министра высшего образования Нада Мухаммеда Надима, одной из причина запрета стало то, что студентки зачастую не носили хиджаб.

О последствиях смены власти читайте в публикации «Ъ» «Экспериментальный Эмират Афганистан».

Мария Федотова