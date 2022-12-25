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Причиной пожара в ТЦ «Вега» в станице Тбилисской назвали короткое замыкание

Фото: Прокуратура Краснодарского края

Предварительной причиной пожара в торговом центре «Вега» в станице Тбилисской в Краснодарском крае стало замыкание электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. В настоящее время пожар на площади 1000 квадратных метров полностью ликвидирован силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Торговый центр «Вега» в станице Тбилисской (ул. Октябрьская,156А) загорелся 25 декабря в 8:15, спустя час горение было локализовано на площади около 1 тысячи.

Тат Гаспарян

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