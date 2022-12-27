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Российские вузы ориентируются на рынок труда

Экспертное мнение

Олег Смешко, ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ), главной задачей вуза видит подготовку высококвалифицированных специалистов. О том, как выстраивается работа в этом направлении, он рассказал корреспонденту Business Guide Татьяне Каменевой.

Фото: Сапожникова Анастасия

Фото: Сапожникова Анастасия

BUSINESS GUIDE: Олег Григорьевич, в конце ноября состоялся уже второй Карьерный форум, организованный вашим университетом. Почему был выбран формат, требующий значительных организационных усилий?

ОЛЕГ СМЕШКО: Мы давно пришли к пониманию того, что вопрос трудоустройства выпускников — одна из приоритетных задач университета, и решать ее надо комплексно и системно. Начинали с Дня карьеры. Первое же мероприятие, где участвовали полсотни человек, подтвердило его эффективность. Теперь мы доросли до двухдневного Карьерного форума с программой, включающей более 50 мероприятий: помимо панельной дискуссии, это мастер-классы и форсайт-сессии, тренинги и встречи с работодателями (актуальными и потенциальными партнерами нашего вуза), а также тестирование студентов старших курсов и выпускников последних лет на включение в молодежный кадровый резерв администрации Санкт-Петербурга. Одним из спикеров форума выступил заместитель председателя комитета государственной службы и кадровой политики Игорь Мурашев. Всего в форуме приняли участие около 1300 студентов и более 30 компаний, организована сессия «Молодежь как основной ресурс развития» в рамках Международного муниципального форума стран БРИКС правительства Санкт-Петербурга.

BG: Какое место в деятельности университета в целом занимает взаимодействие с работодателями?

О. С.: В структуре университета действует Центр трудоустройства и профориентации, сотрудники которого изо дня в день в рамках своих обязанностей занимаются этим вопросом: встречаются с работодателями, заключают договоры и долгосрочные соглашения о сотрудничестве, прохождении практики, организуют различные профориентационные мероприятия непосредственно в центре: встречи, лекции, семинары, консультации). Сегодня я с удовольствием могу констатировать, что эта работа поставлена в университете на серьезную основу.

BG: А какой процент выпускников вашего университета находит работу по специальности сразу по окончании вуза?

О. С.: Около 90%. Достичь 100% невозможно в силу ряда объективных факторов. У выпускников есть собственные обстоятельства, по которым не все идут работать сразу: девочки выбирают семью, ребята отправляются в армию, кто-то занимается собственными проектами, кто-то продолжает учебу в магистратуре.

BG: Как бы вы сформулировали принципы образовательного направления деятельности СПбУТУиЭ?

О. С.: Прежде всего — обеспечение соответствующего качества образовательных услуг. Это стратегическая задача, вокруг которой строятся все аспекты образовательного процесса: эффективные образовательные технологии, современная учебно-материальная база, подбор преподавательского состава с точки зрения квалификации, опыта, практической направленности, реализация спектра образовательных программ, востребованных и необходимых для удовлетворения потребностей рынка труда, в первую очередь регионального, поскольку 50% студентов составляют жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Еще 50% студентов — россияне из других регионов и граждане других стран. Большинство иностранных студентов — из стран СНГ, но есть и ребята из достаточно удаленных от России регионов: стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Океании и Африки.

BG: Наверняка образовательная концепция СПбУТУиЭ претерпела изменения за более чем тридцать лет его существования. Какое из них было самым значимым?

О. С.: Важный этап в плане изменения нашей образовательной концепции начался лет десять назад, когда основатель университета и его первый ректор Виктор Андреевич Гневко принял решение о построении модели непрерывного образования на основе концепции тройной спирали: взаимодействия вуза с бизнесом и властью при подготовке специалистов. Тогда в структуре СПбУТУиЭ появился колледж, принимающий ребят по окончании девятого класса. Спектр специальностей включает наши классические гуманитарные направления: экономику, финансы, менеджмент, туризм, юриспруденцию.

В сегменте высшего образования мы реализуем программы бакалавриата, магистратуры, а по четырем специальностям — и аспирантуры. Таким образом, ребята могут прийти к нам после девяти классов школы для получения среднего специального образования и выйти из стен университета кандидатами наук.

BG: На чем вы фокусируетесь в реализации научных программ?

О. С.: Университет сосредоточен на научных исследованиях прикладного характера. В рамках университета функционирует семь научных школ, одной из которых (Школой инновационного развития регионов и корпоративных структур) руковожу я сам. По направлениям научных школ ведется подавляющее большинство наших исследований, результаты которых, отмечу, востребованы участниками рынка и находят применение на тех или иных предприятиях.

Мы также четко понимаем, что наукой должны заниматься и преподаватели, сотрудники университета, и студенты. В университете действует студенческое научное общество. У нас работает Проектный офис, в рамках которого студентам помогают в практической реализации их идей и стартапов. И есть определенные результаты, которыми мы гордимся. Так, два научных коллектива недавно получили гранты Российского научного фонда — 1,5 млн рублей ежегодного финансирования в течение двух лет — на осуществление заявленных проектов.

Университет издает также два научных журнала, входящих в перечень ВАК России, один из которых — «Экономика и управление» — после очередной экспертизы со стороны со стороны Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования вошел в первую (высшую) категорию научных изданий.

BG: Какой вы видите воспитательную работу со студентами? Должен ли вуз вообще активно заниматься воспитанием?

О. С.: Воспитательная работа — это обязательный компонент деятельности вуза не только потому, что так написано в Законе об образовании, но и потому, что обучение и воспитание неразрывны. У нас есть четкое понимание, что мы должны дать молодежи, поступающей в наш вуз, и уделяем воспитанию очень много влияния.

Главное в нашем подходе — комплексность. Буквально каждый день у нас проходят внеучебные мероприятия: наши студенты танцуют и поют, сдают нормы ГТО и участвуют в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, районного, городского и федерального масштаба и тех, что инициирует комитет по науке и высшей школе администрации Санкт-Петербурга, встречаются с известными людьми, посещают музеи, театры и исторические объекты города. Более десяти лет у нас в вузе работает виртуальный филиал Русского музея.

В 2020 году мы стали единственным негосударственным вузом, вошедшим в ассоциацию студенческих патриотических клубов «Я горжусь». У нас создан клуб «Измайловская слобода», который занимается изучением истории района Санкт-Петербурга, в котором вот уже тридцать лет работает университет. У студентов завязались тесные связи с музеем Измайловского собора. Результаты их изысканий можно увидеть на сайте университета и на специальной страничке в соцсети «ВКонтакте». И такая работа — конечно, весомый вклад в гармоничное развитие личности.

Замечательный федеральный проект стартовал прошлым летом — «Студтуризм». Одна наша группа поехала в Псков, с университетом которого давно установлены научные, образовательные, а теперь и воспитательные связи. Вторая группа отправилась в Казань, где увидела и сам город, и университет «Иннополис», и особую промышленную зону в Елабуге. Мы, в свою очередь, принимали студентов из этих вузов, организовав для ребят насыщенную культурную и образовательную программу, обеспечив им проживание в нашем учебно-гостиничном комплексе. В нынешнем учебном году мы уже практически договорились об обмене группами с Университетом имени Ярослава Мудрого в Великом Новгороде и Владимирским государственным университетом, очень удачно расположенным в самом центре «Золотого кольца».

BG: Остаются ли востребованными международные программы вашего вуза?

О. С.: Международные программы реализуются у нас в двух форматах. Первый — это программы бакалавриата и магистратуры с семестровой зарубежной стажировкой. Эта программа не предполагает получение второго диплома. Второй формат — с получением диплома зарубежного вуза — нашего партнера. В этом случае студент уезжает учиться за границу на год. С этого учебного года европейские партнеры для нас, к сожалению, потеряны, однако сотрудничество с зарубежными вузами других регионов продолжается. Мы убеждены: взаимодействие России с другими государствами будет развиваться. Мировое хозяйство и международное разделение труда, напомню как экономист, никто не отменял.

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