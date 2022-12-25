На спецоперации в ЛНР погиб военнослужащий из Югры

В ходе выполнения задач спецоперации в бою на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб житель Нефтеюганского района Никита Мантуликов, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Солдата похоронили 23 декабря на родине, где у него живет мать.

Никита Мантуликов родился в поселке Каркатеевы, где впоследствии окончил среднюю школу. По рассказам учителей, он прекрасно учился и был очень активным в жизни школы и поселка. Он занимался волонтерством, за развитие молодежного добровольческого движения его неоднократно отмечали грамотами администрации Нефтеюганского района. «Жизнерадостный, оптимистичный, открытый дружелюбный»,— отзываются о нем педагоги и друзья.

После 11 класса Никита Мантуликов поступил в университет, но, не окончив его, ушел по призыву в армию, где служил старшим радиотелеграфистом спецрадиосвязи в составе 100-й отдельной разведывательной бригады. После армии работал на нефтегазовых предприятиях Нефтеюганского района. Он отправился на службу в зону специальной военной операции в сентябре 2022 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», при выполнении задач спецоперации на Донбассе погиб житель Нягани (ХМАО-Югра). Младший сержант погиб на 29 году жизни от минно-взрывной травмы в боях за освобождение Артемовска. Военнослужащего похоронили в Нягани, где живет его отец.

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Диана Сунагатуллина