В Англии и Уэльсе в 2022 году закрылись почти 400 пабов

В 2022 году в Англии и Уэльсе закрылись 386 пабов (в Англии — 336, в Уэльсе — 50), следует из официальных правительственных данных, которые проанализировали британские риелторы из Altus Group.

Закрытие почти 400 пабов специалисты по недвижимости объяснили высоким ростом счетов за электроэнергию и нехваткой кадров.

«Высокие эксплуатационные расходы и низкая маржа делают участки привлекательными для альтернативных инвестиций… поэтому постоянная поддержка жизненно важна для защиты пабов»,— сказал специалист Altus Group Бен Нельсон (цитата по Independent).

По данным на конец 2022 года, в Англии и Уэльсе насчитывается 39 787 пабов (с учетом пустующих или сдаваемых в аренду). В 2021 году было открыто 40 173 таких заведений.

Анастасия Ларина