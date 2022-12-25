Американский боец Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет

Умер американский боец смешанного стиля Стефан Боннар, который в 2013 году был введен в Зал славы UFC. Ему было 45 лет. Причиной смерти стали сердечные осложнения, передает Reuters.

Президент UFC Дана Уайт назвал американского спортсмена одним из самых важных бойцов в истории. По его мнению, бой Стефана Боннара с Форрестом Гриффином в 2005 году в рамках шоу The Ultimate Fighter «навсегда изменил спорт».

Боннар завершил карьеру после проигрыша Тито Ортису в ноябре 2014 года. На его счету 15 побед и девять поражений. В 2005 году он проиграл Гриффину в финале первого сезона The Ultimate Fighter. Несмотря на проигрыш, ему был предложен контракт с UFC.

Леонид Уварчев