The Times: большинство голосовавших за «Брексит» британцев недовольны его последствиями

Большинство британцев, голосовавших за выход Великобритании из Евросоюза, не считают инициативу успешной, следует из опроса социологической компании YouGov, опубликованного в The Times.

Успешным «Брексит» считает 34% респондентов среди тех, кто голосовал за выход из ЕС на референдуме 2016 года, говорится в исследовании. Из евроскептиков 41% считает, что последствия «Брексита» хуже, чем они представляли в 2016 году, передает издание.

Среди тех, кто голосовал против «Брексита», провалом инициативу считают 53% опрошенных, успехом — 15%. За повторное проведение референдума и возвращение в ЕС выступили 47% из всех опрошенных, 34% проголосовали бы за «Брексит», 10% — не определились, а 8% не пошли бы голосовать.

«Брексит» — выход Великобритании из Европейского союза. Основанием для отделения стал результат референдума 2016 года, когда выход из ЕС поддержали 51,9% проголосовавших британцев. Членство Великобритании в ЕС было прекращено 1 февраля 2020 года.

25 октября премьер-министром Великобритании стал лидер Консервативной партии Риши Сунак, сменив на посту Лиз Трасс, которая ушла в отставку из-за провалов в экономической политике спустя 45 дней после вступления в должность. Одна из задач господина Сунака — реализация сделки по «Брекситу». В ноябре СМИ сообщали, что в правительстве Великобритании хотят отказаться от жесткой линии реализации «Брексита» и перейти к отношениям с ЕС по так называемой швейцарской модели.

Подробнее о внутриполитической обстановке в Великобритании — в материале «Премьер Британии перепутал право и лево».

Эрдни Кагалтынов