В Белгородской области подросток попал в реанимацию после взрыва «неустановленного предмета»

В селе Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток наступил на неустановленный предмет, в результате чего произошел взрыв. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. С травматическим повреждением стопы и лица он доставлен в областную детскую больницу. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации»,— сообщил господин Гладков в Telegram-канале.

Село Щетиновка находится недалеко от границы с Украиной. По словам губернатора, семья пострадавшего подростка переехала к родственникам в Ракитянский район, который расположен дальше от границы. «Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности!» — добавил господин Гладков.

Губернатор призвал взрослых предостеречь детей от того, чтобы брать в руки опасные предметы и ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории.

В результате обстрелов в Белгородской области погибли и получили ранения несколько десятков человек, тысячи зданий повреждены. К концу октября общий ущерб региону оценивался властями в 6 млрд руб. 21 декабря в области продлили «желтый» уровень террористической опасности.

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Эрдни Кагалтынов