Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кемерово начались внеплановые рейды по пожарной безопасности в частных домах

Сотрудники управления социальной защиты и правоохранительных органов начали проводить в Кемерово внеплановые рейды по пожарной безопасности в частных домах, приютах для бездомных и ночлежках. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.

«Комплексные проверки сейчас проходят во всех работающих приютах для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и местах, где таким гражданам предлагают ночлег»,— говорится в сообщении администрации. Особое внимание в ходе рейдов уделяется домам, где проживают малообеспеченные и многодетные семьи.

В администрации региона рекомендовали жителям Кемерово проверить исправность всех электрических приборов в домах и квартирах, а жителям домов в частном секторе установить датчики угарного газа.

В ночь на 24 октября в Кемерово произошел пожар в здании приюта для бездомных. При пожаре погибли 22 человека, шестерым удалось спастись. Двое находятся в тяжелом состоянии. Причина пожара — неисправный угольный котел, которым отапливался дом. Владельцу приюта предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...