В Кемерово начались внеплановые рейды по пожарной безопасности в частных домах

Сотрудники управления социальной защиты и правоохранительных органов начали проводить в Кемерово внеплановые рейды по пожарной безопасности в частных домах, приютах для бездомных и ночлежках. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.

«Комплексные проверки сейчас проходят во всех работающих приютах для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и местах, где таким гражданам предлагают ночлег»,— говорится в сообщении администрации. Особое внимание в ходе рейдов уделяется домам, где проживают малообеспеченные и многодетные семьи.

В администрации региона рекомендовали жителям Кемерово проверить исправность всех электрических приборов в домах и квартирах, а жителям домов в частном секторе установить датчики угарного газа.

В ночь на 24 октября в Кемерово произошел пожар в здании приюта для бездомных. При пожаре погибли 22 человека, шестерым удалось спастись. Двое находятся в тяжелом состоянии. Причина пожара — неисправный угольный котел, которым отапливался дом. Владельцу приюта предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Анастасия Ларина