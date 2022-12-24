Организатору сгоревшего приюта в Кемерово предъявили обвинение

Владельцу частного приюта в Кемерово, при пожаре в котором погибли 22 человека, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

По данным «Известий», владелец приюта — 31-летний пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. С мужчиной проводят следственные действия. По версии следствия, приют был организован незаконно: помощь бездомным оказывали без договоров и документов. Дом сдавался в аренду одной из местных жительниц, ее тоже допрашивают.

Дом обогревался угольным котлом, который, по данным СКР, был неисправен. Об этом владельцу сообщали жители приюта, однако его так и не отремонтировали. По версии МЧС, инспектор пытался проверить приют в Кемерово за две недели до трагедии, но его якобы не пустили.

Пожар в двухэтажном здании приюта для бездомных начался ночью. Потушить его удалось только через семь часов. Погибли 22 человека. Шесть человек пострадали. Двое из них госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии.

Анастасия Ларина