Правительство выделит субсидии занимающимся импортозамещением участникам кластеров

С 1 января участники промышленных кластеров, занимающиеся импортозамещением, смогут претендовать на предоставление субсидий (до 150 млн руб. на одного заявителя). О запуске льготного режима работы предприятий объявило правительство.

«Такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведенных другими участниками кластера»,— говорится в пресс-релизе на сайте кабмина. Льготная программа инициирована по поручению президента России Владимира Путина.

В правительстве считают, что субсидирование предприятий обеспечит восстановление «нарушенных кооперационных связей» в промышленности.

После введения западными странами санкций против России правительство приступило к подготовке программ господдержки, направленных на смягчение последствий внешних ограничений для российского бизнеса. В октябре кабмин сформировал пул проекта по импортозамещению, оцениваемый в 5,2 трлн руб.

О господдержке бизнеса — в материале «Ъ» «Конкурс с элементами возврата».

Андрей Сапожников