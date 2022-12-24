Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в доме престарелых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

«От имени жителей Краснодарского края выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. Страшная трагедия оборвала жизни двадцати человек. Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Прошу передать слова поддержки пострадавшим, пожелания скорейшего выздоровления. Сил и стойкости вам в эти непростые дни»,— говорится в телеграмме.

В ночь на 24 декабря в Кемерово загорелся частный дом престарелых. Погибли 20 человек. Площадь пожара составила 180 кв. м. Предварительной причиной трагедии считается неисправный обогреватель или оставленная на ночь непогашенная печь. По факту пожара прокуратура Кемеровской области организовала проверку.

Постояльцами дома престарелых, который сгорел в Кемерово, были бездомные старики, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Приют был основан местной протестантской деноминацией и не был «зарегистрирован в установленном порядке». Губернатор Сергей Цивилев пообещал за неделю проверить все частные дома престарелых.

Маргарита Синкевич

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