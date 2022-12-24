В Петербурге пройдут рейды по поимке пьяных водителей перед Новым годом

Сотрудники ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили автомобилистов о грядущих рейдах, в ходе которых будут задерживать нетрезвых водителей. Первые профилактические мероприятия прошли еще ночью 24 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще два рейда состоятся в ночь с субботы на воскресенье, и в ночь на 26 декабря (понедельник). За пьяное вождение водителю грозит штраф до 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. В случае, если правонарушение совершается дважды, то для водителя уже наступает уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что ГИБДД выписала около сотни протоколов при проверке таксистов в Адмиралтейском районе Петербурга.

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