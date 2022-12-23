ГИБДД выписала около сотни протоколов при проверке таксистов в Адмиралтейском районе Петербурга

Сотрудники ГИБДД по итогам рейда в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга составили 123 административных протокола на водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего протоколы выписывали за работу без лицензии, без прав и на неисправном автомобиле. Профилактический рейд «Такси» проводился в Петербурге с 19 по 23 декабря, инспекторы остановили для проверки в Адмиралтейском районе 241 автомобиль.

В то же время в Кировском районе за 4 дня проверили 113 машин, составлены 128 административных материалов.

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