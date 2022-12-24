Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара приняла более одного миллиона обращений в 2022 году

Специалисты ЕДДС Краснодара в уходящем году отработали более одного миллиона обращений. Об этом глава города Евгений Наумов сообщил в своем Телеграм-канале. По сравнению с прошлым годом количество обращений уменьшилось на 20,3%. Чаще всего жители обращались за медицинской помощью — 122 тыс. раз, а сообщения от 97 тыс. человек касались работы правоохранительных органов.

«По всем поступившим обращениям дежурной сменой организованы сбор, обработка и обмен информацией с различными службами города. Это помогает оперативно реагировать на различные ситуации. В период новогодних каникул работа этой службы особенно важна. В каждую дежурную смену будут заступать свыше 30 сотрудников, чтобы праздники для горожан прошли максимально спокойно и без происшествий»,— говорит мэр краевой столицы.

Евгений Наумов отмечает, что для спасателей созданы все условия для комфортной и продуктивной работы. В частности, в станице Старокорсунской на территории спасательно-пожарного отряда №6 открыли первый Спасательный учебно-тренировочный комплекс, в котором специалисты оттачивают свои профессиональные умения и навыки.

Маргарита Синкевич

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