В Краснодаре открыли спасательный учебно-тренировочный комплекс

В Краснодаре за счет местного бюджета на территории спасательно-пожарного отряда №6 открыли первый Спасательный учебно-тренировочный комплекс. На его территории также расположены спортивный городок и современная четырехэтажная учебная башня, отметили в пресс-службе мэрии.

«В краевом центре, в городе-миллионнике, это первая учебно-спасательная база. Рад, что мы ее построили. Важно, чтобы спасатели совершенствовали свои навыки, но эти умения применялись очень редко»,— отметил в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Учебно-тренировочный комплекс находится в станице Старокорсунская, на улице Закрытая, 49. После завершения осмотра комплекса спасатели провели учебно-показательные занятия с подъемом по штурмовой лестнице до 4-го этажа, по самоспасанию из окна 4-го этажа башни, а также тушению учебного пожара.

Татьяна Ручкина

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