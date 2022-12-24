По всему Воронежу сработала тревожная сирена

Сегодня утром во всех районах Воронежа была слышна тревожная сирена. Местные власти объяснили это тренировкой «сил и средств защиты населения».

«Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие»,— цитирует издание «Вести Воронеж» сообщение пресс-службы областного правительства.

В регионах южной и центральной частей России в связи с боевыми действиями на Украине введен ряд ограничений, обусловленных географической близостью субъектов к украинской границе. 19 декабря Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты Воронежа до 27 декабря.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников