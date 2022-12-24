Отказавшийся от российского гражданства основатель Freedom Finance откроет банк на Украине

Бизнесмен и совладелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов собирается открыть банк на Украине. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg. По словам Турлова, этот шаг позволит ему расширить брокерский бизнес, которым владеет компания на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал Тимур Турлов, открыть банк на Украине было бы непросто из-за санкций, которые наложило на него украинское правительство и партия «Свобода». В сообщении пресс-службы Центрального банка Украины говорится, что регулятор готов вести бизнес только с иностранцами, у которых «безупречная» репутация.

Бизнесмен отказался от российского гражданства в июне и стал гражданином Казахстана. По словам господина Турлова, его включили в санкционный список Украины по ошибке, поскольку он отказался от гражданства России раньше, чем подпал под ограничения. Тимур Турлов сообщил, что украинская партия «Свобода» показала ему необходимые документы, которые нужно предоставить для исключения из списка.

В июне стало известно, что российские активы Freedom Holding Corp выкупит Тимур Турлов. По словам предпринимателя, он планирует передать активы команде топ-менеджмента компании.

Анастасия Ларина