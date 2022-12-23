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Коммерсантъ FM
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На территории Института легких сплавов в Москве потушен пожар в ангаре с газовыми баллонами

Пожар в ангаре с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве полностью ликвидирован. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:43. Его удалось локализовать на площади около 100 кв. м в 22:50, ликвидировать — в 23:12. Изначально российские госагентства сообщали, что площадь пожара достигала 600 кв. м.

Всероссийский институт легких сплавов находится на западе Москвы на улице Горбунова. По информации ТАСС, во время пожара внутри ангара и снаружи находилось около 1 тыс. газовых баллонов. Они начали взрываться. Из опасной зоны было вынесено 200 баллонов.

Леонид Уварчев

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