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Коммерсантъ FM
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В Париже произошли столкновения курдов с полицией после убийства трех человек

После вооруженного инцидента в Париже, в результате которого три человека погибли, еще трое были ранены, в 10-м округе французской столицы начались протесты. На записях с места событий видно, что в протестных акциях принимают участие представители курдской диаспоры, скандирующие лозунги против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подозреваемый в стрельбе на улице Энгиен напал на людей в Курдском культурном центре имени Ахмета Кая и в близлежащем курдском кафе, в связи с чем представители диаспоры отреагировали на происшествие как на акт проявления этнической нетерпимости.

В то время как глава 10-го округа Александра Кордебард выступала перед журналистами на месте происшествия, демонстранты на фоне скандировали: «Эрдоган — террорист», «Турецкое государство — убийца» (цитата по трансляции PBS).

На записи, предоставленной агентством Reuters, видно, как протестующие разбивают окна припаркованных на улице автомобилей, бросают в полицейских бутылки и поджигают покрышки и велосипеды. У многих манифестантов имеется атрибутика с символикой курдских организаций левого толка.

Как передает Le Figaro, 69-летний задержанный, подозреваемый в начале стрельбы, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности. Последнее дело, по которому мужчине было предъявлено обвинение в «расистском насилии с применением оружия», было инициировано 8 декабря 2021 года. Он изрезал палатки в лагере мигрантов саблей, в результате двое мужчин получили ранения. Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter заявил, что французские курды подверглись «гнусному нападению».

Андрей Сапожников

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