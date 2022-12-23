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Коммерсантъ FM
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Число жертв стрельбы в Париже возросло до трех

Три человека погибли, еще три получили ранения в результате стрельбы в десятом округе Парижа (улица Энгиен), сообщила прокурор французской столицы Лора Бекко. Как передает BFM TV, огонь открыл 69-летний мужчина, ранее работавший в Национальной компании железных дорог. Он задержан.

«Трое погибли, один человек находится в критическом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Нападавший ранен в лицо»,— рассказала господа Бекко.

По словам Александру Кордебар, главы десятого округа Парижа, мужчина начал стрелять в прохожих рядом с курдским общественным центром.

Ранее французская полиция сообщала о двух погибших в результате инцидента. Местные власти призвали жителей Парижа избегать района, где началась стрельба.

Андрей Сапожников

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