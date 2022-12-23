Сын Кадырова победил в первом профессиональном поединке по правилам ММА техническим нокаутом

Сын главы Чечни Эли Кадыров одержал победу в своем первом поединке в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). 16-летний юноша победил Ислама Акбарова в первом из трех раундов техническим нокаутом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Акбаров и Эли Кадыров (справа)

Фото: ACA MMA Ислам Акбаров и Эли Кадыров (справа)

Фото: ACA MMA

Бой прошел на 150-м номерном турнире лиги Absolute Championship Akhmat на московской «ЦСКА Арене», сообщает «РИА Новости». Секундантом Эли Кадырова был шведский боец UFC Хамзат Чимаев. Они готовились к поединку в Дубае.

Absolute Championship Akhmat — российская промоутерская компания, проводящая бои по ММА, кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут».

Мария Федотова