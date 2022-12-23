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Коммерсантъ FM
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Заявки на получение жилья в России подали 34 тыс. жителей Херсона

Из Херсона эвакуировали более 67 тыс. человек, 34 тыс. подали заявления на получение жилья в России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, в 41 субъекте РФ организованы подача и прием заявлений на получение жилья и единовременные выплаты размером 100 тыс. руб. на человека, а также соцвыплаты на приобретение жилплощади. Уже выдано больше 5 тыс. сертификатов на жилье, отметил господин Пахомов.

«Работа эта идет. Деньги и в бюджете этого года, и в бюджете следующего года заложены»,— заявил он. Глава комитета Госдумы по ЖКХ добавил, что, даже если все 68 тыс. человек «заявятся», квартир в разных регионах России хватит на всех.

Приоритетными направлениями при предоставлении жилья он назвал граничащие с Украиной регионы. «Орловская область, Московская область, есть и такие заявления»,— добавил Сергей Пахомов.

В октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что беженцам из Херсонской области предоставят жилищные сертификаты, на которые можно будет приобрести дом или квартиру в любом регионе России. Их номинал привязан к нормативу стоимости 1 кв. м жилья в РФ и количеству человек в семье.

21 декабря врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во время эвакуации из Херсона выехали более 115 тыс. человек. Эвакуация началась в октябре. 11 ноября российские войска покинули правобережную часть региона.

О том, что происходит на 303-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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