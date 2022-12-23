Миссии МАГАТЭ на украинских АЭС займутся технической поддержкой

Миссии МАГАТЭ на четырех украинских АЭС будут заниматься технической поддержкой объектов. Главная цель такой меры — ядерная безопасность атомных станций Украины. Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

В сообщении отмечается, что агентство готовится к постоянному размещению групп на четырех объектах — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и господин Гросси.

«Эти миссии направлены на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной безопасности и безопасности и снизить риск ядерного инцидента или аварии»,— отмечается в пресс-релизе МАГАТЭ.

Российские войска взяли под контроль ЗАЭС, крупнейшую электростанцию в Европе, в начале военной операции. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Территория вокруг ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам.

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Мария Федотова