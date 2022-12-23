Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Миссии МАГАТЭ на украинских АЭС займутся технической поддержкой

Миссии МАГАТЭ на четырех украинских АЭС будут заниматься технической поддержкой объектов. Главная цель такой меры — ядерная безопасность атомных станций Украины. Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

В сообщении отмечается, что агентство готовится к постоянному размещению групп на четырех объектах — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и господин Гросси.

«Эти миссии направлены на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной безопасности и безопасности и снизить риск ядерного инцидента или аварии»,— отмечается в пресс-релизе МАГАТЭ.

Российские войска взяли под контроль ЗАЭС, крупнейшую электростанцию в Европе, в начале военной операции. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Территория вокруг ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Конечная станция».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...