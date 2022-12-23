В новогодние праздники пассажиропоток аэропорта Сочи увеличится на 22%

В новогодние каникулы аэропорт Сочи планирует принять 570 тыс. пассажиров. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Для удобства пассажиров организованы дополнительные зоны досмотра. Во время пиковых загрузок к работе будут привлечены волонтеры»,— отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

В этом году в Сочи в зимний сезон введут дополнительные меры безопасности. К новогодним каникулам на курорте планируют оптимизировать расчеты сил и средств органов внутренних дел, казаков-дружинников, представителей общественных формирований правоохранительной направленности. Перед началом массовых мероприятий места их проведения будут обследоваться. Кроме того, по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в городе разработали план мероприятий по подготовке и проведению зимнего курортного сезона.

Сейчас загрузка апартаментов горного кластера составляет около 60%. Уровень бронирования в отелях высшей категории превышает 90%.

Всего в Сочи на новогодние праздники ожидают более 200 тыс. туристов. По уровню бронирования отелей курорт вошел в топ-3 городов России.

Татьяна Ручкина

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