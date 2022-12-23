Сочи вошел в топ-3 городов по бронированию отелей на новогодние каникулы

Сочи стал третьим городом России по количеству бронирований отелей в новогодние даты. Об этом говорится в исследовании МТС Travel и сервиса бронирования Bronevik.

Сейчас на Большой Сочи приходится 5% всех бронирований по России. Примерно такая же доля отмечается в Казани. Лидером рейтинга традиционно является Москва — 17%, на втором месте Санкт-Петербург — 11%. В топ-5 городов также вошел Нижний Новгород с долей в 3%. Среди ближнего зарубежья лидером стал Минск — во многом благодаря открытой в этом году автомобильной границе.

В этом году среди россиян активно растет спрос на отдых в городах Золотого кольца. Самым востребованным из них стал Ярославль, поднявшись за год с десятого на шестое место в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в список попали Владимир и Сергиев Посад. В среднем ночь проживания в городах Золотого кольца стоит на 10% меньше, около 5 тыс. руб., чем в среднем по России.

В этом году в Сочи на новогодние праздники ждут около 200 тыс. туристов. Предполагается, что загрузка отелей горного кластера составит 90%.

Татьяна Ручкина

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