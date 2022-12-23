В Сочи на новогодние праздники ждут 200 тысяч туристов

В Сочи на новогодние праздники ожидают более 200 тыс. туристов. Об этом сообщила глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

Ожидаемая загрузка отелей горного кластера составляет 90%. Глава курорта отметил необходимость обеспечения безопасного отдыха гостей города. С этой целью личный состав городских правоохранительных структур переведут на усиленный режим работы. К настоящему времени межведомственные рабочие группы Росгвардии, МВД, УФСБ и МЧС России обследовали средства размещения горной зоны курорта.

В рамках среднего режима реагирования в Сочи под усиленным контролем находятся инфраструктурные объекты и места массового скопления людей. В городе действует запрет на использование квадрокоптеров, дронов и других беспилотных летательных устройств.

Пожарную безопасность обеспечат более 300 спасателей с использованием 80 единиц спецтехники. Системную работу по обеспечению безопасности в Сочи проведут в течение всего зимнего сезона.

Анастасия Донскова

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