ЦБ зафиксировал 5-процентный рост займов у МФО

Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 5%, до 364 млрд руб., сообщает ЦБ в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за третий квартал. Портфель привлеченных МФО денежных средств на конец квартала составил 104 млрд руб.

«Портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) на конец квартала составил 364 млрд руб. (+5% квартал к кварталу и +19% год к году), в том числе займы физическим лицам — 296 млрд руб. (+6% к/к и +23% г/г)»,— говорится в обзоре.

Портфель привлеченных МФО денежных средств на конец третьего квартала составил 104 млрд руб., среди источников финансирования МФО роль банковских кредитов изменилась: их доля за квартал сократилась с 40% до 37%. Доля прочих юридических лиц, включая учредителей, выросла с 43% до 46%, говорится в обзоре.

Также вырос средний размер займа, выданный физлицам: в третьем квартале он составил 13,7 тыс. руб. (кварталом ранее — 11,6 тыс. руб.). При этом средний размер займа в сегменте PDL (краткосрочные займы до зарплаты) вырос с 8,7 тыс. до 8,9 тыс. руб., в сегменте IL (кредит, который погашается в рассрочку) — с 14,8 тыс. до 18,4 тыс. руб., в сегменте POS (выдача кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точка) — с 28,8 тыс. до 34,3 тыс. руб., сообщает ЦБ.

Показатели чистой прибыли и рентабельности МФО увеличились благодаря росту выдач. Чистая прибыль за девять месяцев 2022 года выросла на 28% г/г, до 26,3 млрд руб. Доля доходов МФО от непрофильных направлений деятельности (различных видов страхования, телемедицины, СМС-информирования, расширенного пакета обслуживания) оставалась высокой. Как правило, такие доходы преобладали у компаний, выдававших онлайн-займы, отмечает ЦБ.

Ранее «Ъ» проанализировал данные отчетности по РСБУ 30 крупнейших микрофинансовых компаний за девять месяцев 2022 года. Согласно документам, общая чистая прибыль компаний составила 10,26 млрд руб., увеличившись на 30% год к году. Чистые процентные доходы выросли почти на 11%, до 29,5 млрд руб.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Клиенты МФО не возвращаются».

Мария Федотова