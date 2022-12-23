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Коммерсантъ FM
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СМИ: Финляндия потребовала обеспечить безопасность посольства в Москве на фоне инцидента с кувалдами

Представители МИД Финляндии обратились в российское внешнеполитическое ведомство с требованием о гарантировании безопасности сотрудников финского посольства в Москве, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на финское министерство. Запрос связан с недавним инцидентом с забрасыванием территории диппредставительства кувалдами.

«Временный поверенный в делах посольства Финляндии в Москве в пятницу связывался с МИД России. На встрече от российской стороны потребовали действовать в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях»,— передает издание.

20 декабря группа из приблизительно десяти молодых людей забросала территорию посольства Финляндии в Москве кувалдами, после чего скрылась. Лица участников акции были закрыты черными медицинскими масками, ни одно политическое движение не заявляло о своей причастности к инциденту.

Использование кувалд во время акции у дипмиссии, вероятно, является отсылкой к неофициальному символу ЧВК «Вагнер» (боец, бьющий кувалдой по демону). 24 ноября основатель военной компании Евгений Пригожин сообщил, что отправил в Европарламент кувалду с гравировкой с названием ЧВК в ответ на рассмотрение органом резолюции о провозглашении России «государством—спонсором терроризма».

Андрей Сапожников

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