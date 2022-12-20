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Коммерсантъ FM
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Территорию посольства Финляндии в Москве забросали кувалдами

Неизвестные забросали территорию посольства Финляндии в Москве кувалдами. Как сообщили представители дипломатического представительства, посольство не получило материального ущерба, никто не пострадал.

«Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд»,— говорится в сообщении финского посольства (цитата по ТАСС).

На видео, опубликованном в Telegram-каналах, видно, как группа молодых людей как минимум из десяти человек подбегает к забору посольства Финляндии. У всех лица закрыты черными медицинскими масками. Несколько молодых людей пытаются забросить кувалды через забор, но не у всех получается сделать это с первого раза.

6 декабря на Дне независимости Финляндии сожгли российский флаг. После этого в МИД России выразили властям Финляндии протест, расценив такой жест как «недопустимый акт надругательства над государственным символом».

Анастасия Ларина

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