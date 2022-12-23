В результате стрельбы в Париже погибли два человека

В результате стрельбы на одной из центральных улиц Парижа погибли два человек, сообщается о возможном ранении как минимум пяти человек. В настоящее время стрелок задержан. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Неизвестный 60-летний мужчина открыл огонь на улице д'Ангьен, расположенной в десятом столичном округе. Собеседник AFP рассказал, что мужчина произвел семь-восемь выстрелов. Полицейские призвали жителей и гостей столицы по возможности избегать района, где произошла стрельба.

Милена Костерева