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Коммерсантъ FM
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В результате стрельбы в Париже погибли два человека

В результате стрельбы на одной из центральных улиц Парижа погибли два человек, сообщается о возможном ранении как минимум пяти человек. В настоящее время стрелок задержан. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Неизвестный 60-летний мужчина открыл огонь на улице д'Ангьен, расположенной в десятом столичном округе. Собеседник AFP рассказал, что мужчина произвел семь-восемь выстрелов. Полицейские призвали жителей и гостей столицы по возможности избегать района, где произошла стрельба.

Милена Костерева

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