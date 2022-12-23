Совфед одобрил закон о запрете иностранных мессенджеров для предоставления госуслуг

Совет федерации одобрил закон, который запрещает использование иностранных мессенджеров для передачи банковской информации и информации с персональными данными россиян при предоставлении государственных услуг или выполнении государственного задания.

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации». Ожидается, что закон вступит в силу 1 марта 2023 года. Составить список таких иностранных мессенджеров и опубликовать его на официальном сайте должен Роскомнадзор.

Таким образом, запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о денежных переводах. Действие закона распространяется также на компании с государственным участием и на финансовые организации.

Подробнее об ограничениях для платежных интеграций в зарубежные сервисы — в публикации «Ъ» «Мессенджеры вписали в объявления».

Милена Костерева